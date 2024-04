Cuiabá-Prev: referência em gestão previdenciária recebe gestores de Teresina (PI)

O Cuiabá-Prev recebeu nesta terça-feira (23) representantes do Instituto de Previdência do Município de Teresina (Piauí) que vieram conhecer a gestão de sucesso da previdência cuiabana. O secretário-adjunto especial da Previdência, Fernando Jorge Mendes de Oliveira, apresentou as conquistas e melhorias do sistema previdenciário da capital mato-grossense dos últimos anos aos colegas do Piauí.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.