Cuiabá se prepara para receber esculturas gigantes de onças-pintadas

Cuiabá receberá a intervenção urbana ‘Hora da Onça Beber Água’, na Semana do Meio Ambiente, no Parque Mãe Bonifácia, em Cuiabá. Esculturas infláveis de onças-pintadas gigantes, do artista plático Eduardo Srur, serão expostas durante a Viradinha Sustentável, organizada pelo Instituto Virada Sustentável em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) entre os dias 5 e 9 de junho.

