Cuiabá Sonoro: Aprenda Violão de Forma Gratuita em Cuiabá

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, está com vagas abertas para o projeto 'Cuiabá Sonoro', destinado a pessoas a partir de 10 anos interessadas em aprender a tocar violão. Os cursos são totalmente gratuitos, e as aulas são oferecidas em turmas pela manhã (das 9h às 10h ou das 10h às 11h) e à tarde (das 14h às 15h e das 15h às 16h). Não é necessário possuir o instrumento musical, pois há violões disponíveis no local para uso dos alunos. As atividades são realizadas no Complexo Multiuso do Jardim Passaredo. As aulas são ministradas pelo professor Eduardo Madá. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Comissão aprova prioridade para projeto cultural que combata violência contra mulher

• Potencialidades de Sorriso são apresentadas durante a FIT Pantanal em Cuiabá

• Cuiabá Sonoro: Curso Gratuito de Violão está com vagas disponíveis

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.