Demori e Renato Freitas: Uma Conversa Sobre Política e Racismo O deputado estadual pelo Paraná Renato Feitas é o entrevistado do programa DR com Demori que vai ao ar nesta terça-feira (18), às...

Alto contraste

A+

A-

O deputado estadual pelo Paraná Renato Feitas é o entrevistado do programa DR com Demori que vai ao ar nesta terça-feira (18), às 23h, na TV Brasil. Na conversa com o jornalista Leandro Demori, ele lembra sua infância na periferia de Curitiba, os diversos episódios de racismo que já enfrentou e os momentos difíceis da carreira política, inclusive quando chegou a ter o mandato de vereador cassado. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• PF e CGU desarticulam esquema criminoso na Bahia

• PF e Receita Federal apuram fraudes tributárias em São Paulo

• Novos depoimentos são colhidos na CPI das Invasões

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.