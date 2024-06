Descubra a harmonização perfeita no Festival de Cerveja Artesanal!

Qual a melhor cerveja para acompanhar uma saborosa porção de fritas? E aquele hambúrguer gostoso, cai bem com qual gelada? As respostas para estas e tantas outras perguntas poderão ser conhecidas pelos visitantes da sétima edição do Circuito do Festival de Cerveja Artesanal de Mato Grosso de 2024. O evento cultural, que envolve música, gastronomia e, é claro, boa cerveja, será realizado nos dias 13, 14 e 15 de junho, no Pantanal Shopping.

