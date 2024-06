Descubra as licitações agendadas para os próximos dias em Sorriso Na próxima quarta-feira (19 de junho), às 13h, a Prefeitura, via Departamento de Licitação, fará pregão eletrônico para contratar...

Na próxima quarta-feira (19 de junho), às 13h, a Prefeitura, via Departamento de Licitação, fará pregão eletrônico para contratar empresa especializada nos serviços de dedetização e limpeza de caixa d’água. Por meio deste processo, o 015/2024, deve ser feito o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza e higienização de caixas d`água e contratação de empresa especializada na prestação de serviço de controle de pragas e roedores, e vedação de forros. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



