Ingredientes 1 caixa de gelatina em pó sabor limão

1/2 xícara (chá) de água fervente

1 envelope de gelatina sem sabor verde

1 lata de leite condensado gelado

Suco de 1/2 limão espremido

1 lata de creme de leite bem gelado

4 xícaras (chá) de sorvete de limão bem gelado

Fatias de limão para decorar



