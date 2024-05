Descubra como o agronegócio e o meio ambiente podem caminhar juntos

A terceira palestra dos Seminários Consciência e Sustentabilidade, do projeto Terra Nascente, abordará o tema "Inovação e sustentabilidade: as forças motrizes do agronegócio moderno", no dia 3 de junho (segunda-feira), a partir das 18h30 (horário de Mato Grosso), via plataforma Microsoft Teams. O assunto será apresentado por Dulce Ciochetta, diretora Administrativa do Grupo Morena e uma das vencedoras do Prêmio Mulheres do Agro em 2018, cuja finalidade é reconhecer gestoras rurais que inovam com base na sustentabilidade. As vagas para o público externo são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo formulário https://bit.ly/inscricoes-sustentabilidade.

