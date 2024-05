Descubra como preparar um delicioso Coquetel de Frutas sem álcool

Coquetel de frutas sem álcool é uma opção refrescante e saborosa para quem busca uma bebida sem adição de álcool. Com ingredientes simples como suco de laranja, limão, abacaxi, beterraba e cerejas, é possível preparar essa deliciosa mistura em poucos passos. Descasque e corte todos os ingredientes, misture no liquidificador, peneire, coloque em taças, decore com cerejas e sirva gelado. Uma ótima opção para compartilhar momentos especiais com amigos e familiares.

