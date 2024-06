Descubra como preparar um Escondidinho light de batata-doce e frango delicioso!

Escondidinho light de batata-doce e frango é uma opção saudável e saborosa para incluir no seu cardápio. Com ingredientes como azeite, alho, frango desfiado, tomate, requeijão light e queijo parmesão, essa receita promete agradar o paladar de quem busca uma alimentação equilibrada. O purê de batata-doce, feito com leite desnatado e creme de leite light, traz um toque especial para essa delícia culinária.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.