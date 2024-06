Descubra como preparar uma deliciosa Batata Frita Sauté

Alto contraste

A+

A-

Batata frita Sauté é uma receita deliciosa e fácil de preparar. Com ingredientes simples como batatas picadas, óleo, manteiga, presunto, alho, salsa, sal e pimenta, você pode criar um prato incrível para saborear. Em uma panela com água fervente e salgada, escalde as batatas por 3 minutos, escorra e seque-as. Aqueça o óleo até ficar bem quente, salteie as batatas, mexendo de vez em quando para que fique dourada de todos os lados. Junte o resto dos ingredientes e continue salteando até que estejam douradas. Sirva e aproveite essa delícia! Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Batata frita Sauté

• Imea prevê crescimento da produção e exportações de algodão em MT

• Pudim

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.