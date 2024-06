Detran orientou mais de 20 mil pessoas com ações educativas da campanha Maio Amarelo 2024

As ações educativas promovidas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) durante a campanha Maio Amarelo 2024 alcançaram mais de 20 mil pessoas em todo o Estado. As atividades foram realizadas por meio da Coordenadoria de Ações Educativas e unidades desconcentradas, em parceria com as forças de segurança e prefeituras, a fim de garantir um trânsito mais seguro.

