Dia Internacional do Meio Ambiente: Prefeito destaca ações de conscientização e sustentabilidade

Alto contraste

A+

A-

O plantio de 200 mudas de árvores frutíferas, além dos famosos Ipês, no Parque da Família, além de uma blitz 'ecológica' com a distribuição de mil mudas de árvores nativas, na avenida Historiador Rubens de Mendonça, marcaram o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste dia 5 de junho. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, participou do ato e promoveu uma reflexão sobre a importância do tema e as ações promovidas pela gestão. A iniciativa conta com a parceria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio do projeto ‘Verde Novo’, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e Unicred. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Comissão aprova projeto que prevê política de enfrentamento à violência nas escolas

• Proposta aprovada favorece produção de energia entre agricultores familiares e microempreendedores

• Prefeito recebe alunos do ensino infantil em visita às dependências do Paço Municipal

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.