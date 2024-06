Diálogo entre autora, obra e leitor encanta estudantes em Rondonópolis

Uma iniciativa da Biblioteca Municipal “Rachid J. Mamed” reuniu escritora e público leitor infantil na escola Daniel Paulista. Os 125 estudantes entre 6 e 8 anos do período vespertino conversaram com a escritora Tatiane Silva Santos que publicou em maio deste ano o livro ‘Astroblema’, que conta a estória de uma menina especial que quer conhecer a história do “domo de Araguainha”.

