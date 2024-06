Dupla mato-grossense disputa torneio principal do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

A dupla mato-grossense Bárbara Martins e Laryssa Dalmoro disputa o torneio principal da divisão do Aberto na quinta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que acontece até domingo (23.06), em Cuiabá. Bolsistas do programa Olimpus, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), elas são as melhores atletas do ranking estadual de vôlei de praia e as melhores mato-grossenses no ranking nacional.

