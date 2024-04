Eduardo Magalhães homenageia 71 mulheres com Moção de Aplauso

Alto contraste

A+

A-

O vereador por Cuiabá, Eduardo Magalhães (Republicanos), junto com sua esposa Paula Magalhães homenagearam com Moção de Aplausos, 71 mulheres na noite de quarta-feira (20), no parlamento municipal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Não desperdice mais arroz! Aprenda a fazer um delicioso bolinho de arroz bem temperado!

• Presidente do STJ assina decisão que autoriza prisão de Robinho

• CNJ pede explicações sobre norma que proíbe uso de cropped no STJ

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.