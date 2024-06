Educação que transforma: Aluno e quatro escolas de Lucas do Rio Verde são premiados no Educa MT A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) divulgou a lista das 100 escolas vencedoras da 3ª edição do Prêmio Educa MT, pelas...

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) divulgou a lista das 100 escolas vencedoras da 3ª edição do Prêmio Educa MT, pelas boas práticas que elevaram os índices de alfabetização na idade certa, de até 7 anos e oito meses. Na classificação, Lucas do Rio Verde conta com quatro escolas premiadas por desempenho. Além disso, o aluno Matheus Felipe foi o primeiro colocado na Diretoria Regional de Educação (DRE) de Sinop em proficiência em língua portuguesa. Nesta quinta-feira (13), a Secretaria Municipal de Educação realizou um ato de reconhecimento às escolas e aos profissionais da educação pelos avanços alcançados. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



