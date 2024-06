Emanuel Pinheiro questiona venda de vagões do VLT e lamenta prejuízo para Cuiabá

Alto contraste

“O dia 19 de junho é marcado por uma tristeza profunda para a nossa capital e também para a cidade de Várzea Grande. Mesmo frente à descabida mudança de modal, os cuiabanos mantinham a expectativa em torno da implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Cuiabá, que agora se confronta com a realidade de que, enquanto outras capitais avançam com projetos semelhantes, nós ficamos para trás. Não posso deixar de ressaltar como é um dia melancólico, um dia de traição, quando os vagões, em perfeito estado, foram vendidos. Eles são nossos, pertencem à população. Essa venda dos vagões, em suaves parcelas ao longo de quatro anos, foi uma apunhalada pelas costas da população. Sempre falamos que os vagões estavam conservados e a pergunta que fica é: por qual motivo servem a Salvador e não servem para Cuiabá?” desabafou o prefeito Emanuel Pinheiro, ao avaliar a venda dos vagões do VLT pelo governo estadual à Bahia. A declaração foi realizada na tarde desta quinta-feira (20), durante o ato de entrega de mais 18 ônibus com ar-condicionado para a capital, elevando a frota climatizada a 98,44%. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



