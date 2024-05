Embrapa lança plano emergencial para auxiliar o Rio Grande do Sul Diante dos estragos causados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) se...

Momento MT|Do R7 20/05/2024 - 10h18 (Atualizado em 20/05/2024 - 10h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share