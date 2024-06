EMEB Deputado Ulisses Silveira Guimarães: Transformação na Educação de Cuiabá

Com a presença da comunidade, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entregou na noite desta quinta-feira (20), a 29ª obra do seu segundo mandato na pasta da Educação. A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Deputado Ulisses Silveira Guimarães, localizada no bairro Ouro Fino, Regional Norte da capital. A unidade escolar tem capacidade para até 600 alunos.

