Empresa Cuiabana de Saúde Pública convoca aprovados em processo seletivo

A Empresa Cuiabana de Saúde Pública - ECSP anunciou a terceira convocação dos candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo nº 01/2023/ECSP. Os convocados devem se apresentar nos dias 4 e 5 de junho de 2024, das 8h às 11h30, no Hospital Municipal de Cuiabá, localizado na Rua Orivaldo M. de Souza, s/nº, Bairro Ribeirão do Lipa. É imprescindível que os convocados levem os documentos originais e cópias conforme especificado no Anexo I da portaria de convocação. Confira a lista de convocados e os documentos necessários aqui.

