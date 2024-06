Empresários de Juína pedem mais câmeras de segurança após eficiência do Vigia Mais MT Empresários e lideranças comunitárias do município de Juína (735 km de Cuiabá) estiveram na Secretaria de Estado de Segurança Pública...

Empresários e lideranças comunitárias do município de Juína (735 km de Cuiabá) estiveram na Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), nesta quarta-feira (12.06), para solicitar a ampliação do Vigia Mais MT na cidade. O grupo reconheceu a efetividade do programa e manifestou interesse em instalar mais câmeras de videomonitoramento em pelo menos 30 pontos a fim de aumentar a segurança nas áreas urbanas e rurais. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



