Enchentes no Rio Grande do Sul: impacto desigual nas comunidades afetadas A catástrofe climática no Rio Grande do Sul trouxe à tona o que não era percebido por muitos: nas tragédias, as pessoas são atingidas...

Momento MT|Do R7 08/06/2024 - 11h43

