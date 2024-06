Encontro do MPMT destaca Educação Inclusiva em Mato Grosso “Assegurar a ampliação da oferta do atendimento educacional especializado e inclusivo para os alunos com deficiência” é a diretriz...

"Assegurar a ampliação da oferta do atendimento educacional especializado e inclusivo para os alunos com deficiência" é a diretriz estratégica prioritária da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Cidadania, Consumidor, Direitos Humanos, Minorias, Segurança Alimentar e Estado Laico do Ministério Público de Mato Grosso na área da Educação para os anos de 2024 e 2025, conforme o Planejamento Estratégico Institucional (PEI). Diante desse compromisso, o tema escolhido para o encontro anual da Procuradoria Especializada foi "Educação Inclusiva para Crianças e Adolescentes".



