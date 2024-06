Encontro "Idoso Ativo e Feliz" promove debate sobre saúde e qualidade de vida

Sabe aquele encontro mensal com o pessoal da melhor idade?! Então, nesse sábado, dia 22 de junho, os idosos de Sorriso irão vivenciar mais um momento desses. Isso mesmo, a partir das 7 horas as equipes da Secretarias de Saúde e Saneamento e da Assistência Social e acadêmicos e professores da Faculdade Anhanguera estarão no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI) para o 4.º encontro do projeto “Idoso Ativo e Feliz” de 2024.

