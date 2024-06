Escândalo na compra de arroz pelo governo: Senador Girão pede investigação

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (10), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) reverberou denúncias sobre um suposto esquema de corrupção envolvendo o leilão emergencial para a compra de arroz para abastecer o mercado brasileiro, depois das tragédias das enchentes no Rio Grande do Sul, maior produtor do cereal do país. Girão descreveu a situação como "potencialmente um dos maiores escândalos da história do Brasil". "O arroz azedou, e eu vou explicar por quê", anunciou.

