Escola de Nova Mutum se destaca entre as Top 10 no Prêmio Alfabetiza MT

O município de Nova Mutum conquista prêmio entre as Top 10 do Estado de Mato Grosso na 3ª edição do Prêmio Alfabetiza MT. A lista das 100 escolas vencedoras foi divulgada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). A Escola do Campo Jorge Carlos Ferreira, conquistou o 5° lugar entre as 10 melhores na categoria crescimento. O prêmio é um reconhecimento as escolas com boas práticas que elevaram os índices de alfabetização.

