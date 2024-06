Especialistas alertam para possíveis problemas na fiscalização dos novos tributos criados na reforma tributária

Momento MT |Do R7

Audiência Pública - Reforma Tributária, Indústria e Comércio. Auditor Fiscal - Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, Ricardo Oliveira

Especialistas alertaram para o risco de um mesmo contribuinte ser autuado por administrações fazendárias diferentes em relação a um mesmo fato gerador. O assunto foi discutido nesta quinta-feira (13) pelo grupo de trabalho que analisa as regras do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

