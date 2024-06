Espécie rara de peixe surpreende biólogos em praia dos EUA Uma espécie-rara do peixe-lua apareceu na costa do Oregon, nos Estados Unidos, na semana passada. O Seaside Aquarium pensou ser um...

Hoodwinkers se parecem muito com outras espécies de peixe-lua, mas são facilmente distinguíveis no exame

Uma espécie-rara do peixe-lua apareceu na costa do Oregon, nos Estados Unidos, na semana passada. O Seaside Aquarium pensou ser um peixe comum, no entanto, uma bióloga chamada Marianne Nyegaard viu as fotos do aquário e notou que o animal era diferente.

