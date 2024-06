Espectáculos e talentos brilham no Festival de Artes Cênicas de Sorriso

Após quase uma semana de avaliações, os jurados revelaram os ganhadores do 15º Festival de Artes Cênicas de Sorriso (Faces 2024), realizado entre os dias 09 a 15 de junho. Idealizado pela Associação Cultural Ribalta Sorrisense, com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Sorriso, o festival premiou 43 talentos, além dos três primeiros espetáculos de cada categoria (infantil, juvenil e mista). Ao todo foram entregues R$ 24 mil em prêmios, além de ajuda de custo de R$ 20 mil para os grupos que solicitaram previamente.

