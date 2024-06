Estudantes da EMEB Dr. Fábio Firmino Leite têm experiência enriquecedora na Câmara Municipal de Cuiabá

Estudantes do 5º Ano da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Dr. Fábio Firmino Leite participaram na ultima quinta-feira (13) de mais uma visita guiada na Câmara Municipal, a última do Projeto Cuiabaninhos deste primeiro semestre. Os 40 estudantes conheceram o Marco Geodésico da América do Sul, na Praça Moreira Cabral e aprenderam sobre o funcionamento da Rosa dos Ventos que circunda o marco.

