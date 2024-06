Evento de despedida do 'Zé Gotinha' marca fim da vacinação oral contra a poliomielite

Alto contraste

A vacina oral da poliomielite, conhecida como a 'gotinha', será substituída por uma versão injetável a partir da próxima campanha. A medida segue uma determinação do Ministério da Saúde (MS). E para se despedir do tradicional 'Zé Gotinha', figura típica das campanhas da vacina, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde de Cuiabá, realizará na próxima quarta-feira (05), uma ação para simbolizar a última campanha contra a Poliomielite com o uso da imunização oral, contando com a participação do personagem. O evento contará ainda com a presença do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e do secretário Municipal de Saúde de Cuiabá, Deiver Alessandro Teixeira.



