Executivo, Defesa Civil e Bombeiros unidos contra os incêndios em Sorriso

Planejamento integrado. Essa é a palavra-chave que norteia as ações do Comitê Integrado de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Urbanos. E para debater ações, integrantes da Prefeitura Municipal, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, estiveram reunidos no início desta manhã, 18 de junho, para anunciar o cronograma de estratégias para eliminação e prevenção de focos de incêndio em 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.