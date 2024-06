Exportações do agronegócio brasileiro atingem R$ 81 bilhões em maio

As exportações de produtos do agronegócio brasileiro atingiram R$ 81,27 bilhões (US$ 15,05 bilhões) em maio de 2024, representando 49,6% das exportações totais do país. Este valor foi 10,2% menor em comparação aos R$ 90,50 bilhões exportados no mesmo mês de 2023, resultando em uma queda de aproximadamente R$ 9,23 bilhões nas vendas externas. A diminuição ocorreu devido aos menores preços médios de exportação e à redução do volume global exportado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.