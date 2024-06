Extrema direita em ascensão nas eleições europeias: o que está por trás desse crescimento?

Momento MT |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Eleitores de 27 países da União Europeia foram às urnas entre quinta-feira e domingo para um pleito que renovará as autoridades das instituições europeias

Os resultados parciais das eleições para o Parlamento da União Europeia foram divulgados nesta segunda-feira (10), trazendo consigo uma série de mudanças no cenário político do continente. Uma das principais observações foi o encolhimento do bloco da direita. Já a extrema direita viu sua representação ser ampliada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Órgão do MPF é contra modelo de escolas cívico-militares de SP

• Projeto aprovado impede seguradora que não exigiu exame de saúde prévio de negar indenização

• Vídeo: sucuri gigante surpreende e obriga caminhão a parar em estrada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.