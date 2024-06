Momento MT |Do R7

Família Hinduja, a mais rica do Reino Unido, em julgamento por exploração de mão de obra A família Hinduja, a mais rica do Reino Unido, está em julgamento na Suíça desde segunda-feira (17) por exploração da mão de obra...

Alto contraste

A+

A-

Família Hinduja está em julgamento desde segunda-feira (17)

A família Hinduja, a mais rica do Reino Unido, está em julgamento na Suíça desde segunda-feira (17) por exploração da mão de obra de seus funcionários e de tráfico humano, considerado um crime grave no país, segundo a "Bloomberg". Quatro membros da família são acusados e eles negam as acusações.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• PF prende passageiros transportando drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo

• Rio Grande do Sul contabiliza perda de 17 mil colmeias desde enchentes

• Operação em Jaciara resulta na prisão em flagrante de seis por tráfico e posse irregular de arma de fogo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.