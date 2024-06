Faturamento de franquias dispara no Brasil em 2024 O mercado brasileiro de franquias registrou crescimento nominal de 19,1% no primeiro trimestre de 2024 na comparação com o mesmo...

Alto contraste

A+

A-

O mercado brasileiro de franquias registrou crescimento nominal de 19,1% no primeiro trimestre de 2024 na comparação com o mesmo período do ano passado. O faturamento do setor passou de R$ 50,854 bilhões para R$ 60,560 bilhões. No acumulado de 12 meses, houve crescimento de 14,3%, com o faturamento passando de R$ 218,962 bilhões para R$ 250,367 bilhões. Os dados são da Pesquisa Trimestral de Desempenho, realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Segundo a entidade, o crescimento é resultado de fatores sazonais e do forte desempenho dos segmentos de alimentação (tanto comércio e distribuição, quanto food service) e serviços e outros negócios. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Comissão aprova projeto que prevê política de enfrentamento à violência nas escolas

• Proposta aprovada favorece produção de energia entre agricultores familiares e microempreendedores

• Prefeito recebe alunos do ensino infantil em visita às dependências do Paço Municipal

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.