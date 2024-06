Fiocruz lança novo painel de dados sobre dengue

Alto contraste

A Rede Genômica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) acaba de implementar em seu site novo painel de visualização de dados sobre dengue. O Dashboard de Dengue foi desenvolvido por uma equipe de pesquisa com foco em bioinformática e ciência de dados e disponibiliza, para outros grupos de pesquisa, jornalistas, tomadores de decisão e a população em geral, dados sobre os sorotipos e genótipos de dengue em circulação no Brasil. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



