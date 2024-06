Força Integrada de Combate ao Crime Organizado prende homem por homicídio

Alto contraste

Rio de Janeiro/RJ. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/RJ), em ação conjunta com a FICCO/PE, prendeu nesta sexta-feira (14/6), um homem que estava foragido da Justiça pelo crime de homicídio. A prisão foi efetuada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os policiais cumpriram mandado de prisão definitivo expedido pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Olinda, do Tribunal de Justiça do estado de Pernambuco. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



