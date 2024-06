Formatura de militares da Cavalaria em Lucas do Rio Verde A ensolarada terça-feira (04) foi marcada pela cerimônia de formatura do 10º curso de Policiamento Montado (Cavalaria) de Lucas do...

Alto contraste

A+

A-

A ensolarada terça-feira (04) foi marcada pela cerimônia de formatura do 10º curso de Policiamento Montado (Cavalaria) de Lucas do Rio Verde. O evento foi realizado na rotatória do Paço Municipal, após 53 dia de treinamento dos Policiais Militares que definitivamente passam a compor a equipe da tropa especializada que atuará, de forma definitiva, no município.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Beto Faro comemora crescimento do PIB no 1º trimestre

• Votação da PEC das drogas é adiada na CCJ da Câmara

• Projeto cria programa de incentivo a voluntariado em caso de emergência ou calamidade



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.