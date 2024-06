Frente Parlamentar do Comércio busca soluções para Chapada dos Guimarães

Quase seis meses depois do incidente que resultou na interdição parcial da Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), moradores e comerciantes de Chapada dos Guimarães aguardam uma solução definitiva para o problema. Para tratar da situação do município, a Frente Parlamentar do Comércio de Bens e Serviços (FPC) da Assembleia Legislativa realiza no próximo dia 13 de junho uma reunião, com a presença de representantes do Estado, de entidades comerciais e da população.

