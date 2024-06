Furtos de transformadores e cabos de alta tensão: vandalismo afeta iluminação pública em Cuiabá

De janeiro a junho de 2024, a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) registrou quatro ocorrências de furto de transformadores e cabos de alta tensão que atendem toda a extensão da Avenida Edna Maria Albuquerque Affi (Avenida das Torres). O vandalismo ocasionou a falta de iluminação pública em trechos da via. A última ocorrência foi notificada no dia 28 de maio, três dias após as equipes realizarem manutenções luminotécnicas no local.

