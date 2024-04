Governador anuncia reunião com empresas sobre moratória da soja

O governador Mauro Mendes disse, nesta terça-feira (16), em entrevista coletiva, durante a abertura da Norte Show em Sinop, que terá, esta semana, uma reunião com representantes de grandes empresas compradoras de grãos a respeito da moratória da soja. Esta é uma questão cobrada pelos produtores rurais, sendo, inclusive, pauta de reunião em novembro do ano passado com o governador, deputados, prefeitos e outras lideranças.

