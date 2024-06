Governador propõe PEC para conter aumento de impostos no Brasil

O governador Mauro Mendes sugeriu, em reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), a criação de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que visa proibir o aumento da carga tributária no país. Ele se reuniu com os representantes da FPA na manhã desta terça-feira (11.06), em Brasília.

