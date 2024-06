Governo anuncia reforço de R$ 5,5 bi no orçamento para educação

O senador Beto Faro (PT-PA) elogiou, durante pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (11), iniciativas do governo federal para o fortalecimento da educação superior no Brasil. Para o senador, a inclusão da educação no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) reforça o compromisso do governo com o setor, garantindo recursos para infraestrutura, pesquisa e extensão universitária, especialmente no estado do Pará.

