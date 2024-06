Governo de MT oferece imóveis com entrada facilitada em 15 residenciais

¿O Governo de Mato Grosso está com imóveis em 15 residenciais, entre casas e apartamentos, disponíveis para aquisição em Cuiabá e Várzea Grande no Sistema de Habitação de Mato Grosso (Sihab-MT). As unidades fazem parte do Programa SER Família Habitação, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, e integram a modalidade Entrada Facilitada, na qual o interessado pode receber o subsídio de até R$ 20 mil para ser aplicado na entrada do imóvel.

