Governo de MT prorroga campanha estadual de atualização de rebanho até dia 10 de junho

O Governo do Estado prorrogou a campanha estadual de atualização de rebanho. Por meio da portaria 157/2024, publicada nesta quarta-feira (05.06) no Diário Oficial, os produtores rurais de Mato Grosso agora têm até a próxima segunda (10.06) para informar ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea-MT) os dados detalhados dos rebanhos e das propriedades rurais. A campanha teve início no dia 1º de maio e seria encerrada nesta terça-feira (04.06).

