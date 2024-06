Momento MT |Do R7

Governo propõe cobrança automática de novos tributos sobre o consumo Técnicos do governo federal, dos estados e dos municípios disseram aos deputados do grupo que analisa a regulamentação da reforma...

Audiência Pública - Modelo operacional do IBS e da CBS. Presidente do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA - Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CE

Técnicos do governo federal, dos estados e dos municípios disseram aos deputados do grupo que analisa a regulamentação da reforma tributária (PLP 68/24) que o modelo de pagamento dos novos tributos sobre o consumo será ousado por ser totalmente automático e, inclusive, deverá ser mais avançado que outros sistemas existentes no mundo.

