Grêmio empata com Estudiantes e avança para as oitavas da Libertadores Em um confronto emocionante pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, o Grêmio empatou com o Estudiantes por 1 a 1 neste...

Momento MT|Do R7 09/06/2024 - 00h13 (Atualizado em 09/06/2024 - 00h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share