Grupo de teatro do CCPI apresenta a peça “Lágrimas de Prata” na Escola Fraga

Um encontro de gerações. No palco o grupo de atores e o coral "Cabelos de Prata", ambos do Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI); na plateia adolescentes da Escola Estadual José Domingos Fraga de Sorriso. No palco a peça "Lágrimas de Prata" que usa a arte para falar do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, comemorado em 15 de junho. E no olhar do público reflexão e atenção conforme cada ato era desenvolvido e abordava tipos de violência e canais de denúncia, como agir e cuidar do idoso. Foi dessa forma que a aula do período matutino da Escola Fraga teve início hoje, dia 18 de junho, com muito conselho e cuidado em relação ao idoso.



